И това не се бе случвало у нас! Две различни партии издигат един и същ кандидат-депутат

© aoeaca oac a oe aa a a ao eceaa caaa, eo aa a ea e oa a ce eca eoeeo 2 c a a a, a ao e cae aoe a o eaa, oe o aa a a a ac, aa strum.bg.



Caa oc a aoeaaa a oo o, eo e a eco o ce o ce a "aco aoao oeee a "co a aae a oeecoo.



oaa a e aceea o oe a oaoo ocae, oo cao oaoo ce E ee c. C aoo co aa oa a ee aoaa aea oc aoea e ea a a o caa a coe, aoo a a oaa oe a eca ce O. a coo ooe coe e ca aa co a ae aec a o a eaa o caa c cea e ce o eaa a aaeae o a 14 oe c oooe, eco e a aa-ea.



"Caa ce e eacaoa a e c a, o ea ce oaa eoeeo ao e a C ac, o o oea e ce a ca aa a ea a e e e a c", oea e a aoea.



Oce ao aa-ea o O aoea, o e ca a ecoe o caa a caa a oaa. aa ce ao e e o oe ao co, cea o e aaa oa a aoeaa oa o eo a aoacecaa a, oo e 2016 . a a aa-ee o oa, e 2019 . a Ee aoa a eoea, a aaoo a a oa eoca ce c ao aaooce a aaca aoa "aco o", caea o ecea ac oo.



Ca . o oaa c oec c e ocee 14 . ce a a ca o c a e c.



e 2007 . o e aa a e a aoea o c-coae c. e 2011 . oca ece o aoea, o ao eceae a "oa ca oaa a aoc eo a oca. e 2014 o ce oe ee aa, eea o a. eceae a a "Aaa" Ao Cao, ce aaa a ea o "oa ca.



a aaeae o o a o ee ee e a "aae a oeecoo aa, ocoaa o 500 aec eea oe o eea, oo caa ac o oa "aoe o". a e o aa o aoeaca oac 361 aca, o oo 10 a ae eeeao a a o.



e e aa a oec ocoe ee e aa-ea o aoea o eo a " c a ca ca ea" oaa a 4 e a c oaaoe ceea a eo. eae a ao ace.