И учениците от 10. клас ще получават допълнителна квалификация по приложно програмиране
Автор: Лора Димитрова 14:16
©
Най-малко 150 ученици от 10. клас ще се обучават по специалността "Приложно програмиране“ в рамките на Националната програма на МОН "Обучение за ИТ умения и кариера“ през следващата учебна година. Това предвижда приетото от Министерския съвет изменение в националните програми за развитие на образованието за 2025 г. 

Програмата "Обучение за ИТ умения и кариера“ дава възможност на ученици от 10., 11. и 12. клас, които не се обучават в професионално направление "Компютърни науки“, да получат допълнителна квалификация по приложно програмиране. Занятията ще се състоят през свободното им време през седмицата, в почивните дни и през ваканциите. Обученията им се организират от пет центъра - в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас и се провеждат в над 40 места в страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

В програмата за тази година беше заложено обучение на не по-малко от 100 ученици в 11. клас и още толкова в 12. клас. По предложение на браншови организации от сектора на високите технологии през учебната 2025/2026 г. ще бъдат приети за обучение и най-малко 150 ученици в 10. клас. Целта е да бъдат обезпечени потребностите на пазара на труда от ИТ специалисти.

От стартирането на националната програма през 2017 г. досега обучение по нея са преминали над 6900 ученици. Голяма част от тях се реализират професионално в ИТ сектора, а някои започват работа в технологични компании още докато са ученици.








