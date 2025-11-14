ИАРА предупреди търговците на риба да се стягат за проверки
Това съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
Както още вчера "Фокус" писа, навечерието на Никулден – празника на рибарите и рибната трапеза – Сдружение "За достъпна и качествена храна“ алармира, че българската риба изчезва от пазара, докато все повече от родното производство се насочва към износ. Това води до високи цени, недостиг и засилено присъствие на вносна риба със съмнително качество и произход.
