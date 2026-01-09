IN MEMORIAM: Отиде си финансистът Андрей Пръмов
© Булфото
Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк.
Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".
Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща "Адлон дисконт".
Пръмов беше женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.
Още от категорията
/
Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
07.01
Ивановден е!
07.01
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
06.01
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу еврозоната, включително от управляващите партии
06.01
Богоявление е!
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.