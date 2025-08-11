ЗАРЕЖДАНЕ...
|ИПБ: АПИ са си раздали над 2 млн. лв. бонуси, дайте точен отчет за какво!
Ето какво пишат от ИПБ в отворено писмо до председателя на Управителния съвет на АПИ – г-н Вълчев, качваме го без редакторска намеса:
Уважаеми г-н Вълчев,
През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ – за “добре свършена работа".
Молим да посочите публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:
• Републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние – с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;
• След трагедията със Сияна сам потвърдихте, че АПИ не извършва ремонти, защото “нямало договори за поддържка";
• Липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;
• България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията.
В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения.
