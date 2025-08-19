ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ИПБ гневно: Системата за средна скорост е на ръба на провал още преди старта си!
Предстои сертифицирането на още 6 кратки отсечки, разположени в различни части на страната:
• Вакарел – Ихтиман
• Цалапица – Радиново
• Сандански – Дамяница
• Телиш – Долни Дъбник
• Български извор – Сопот
• Струйно – Шумен
Засичат в двете посоки!!!
Общата дължина на планираните участъци е около 120 километра, което представлява едва 0.6% от цялата републиканска пътна мрежа, възлизаща на над 20 000 км, уточняват от ИПБ.
"Институтът за пътна безопасност още в началото предупреди, че камерите на ТОЛ системата не са създадени за контрол на скорост, а за таксуване. Опитите те да бъдат пренастроени за засичане на средна скорост ще създадат сериозни правни проблеми и ще доведат до ограничена ефективност, сведена до няколко участъка.
Мащабната медийна кампания, с която се рекламираше т.нар. секционен контрол, създаде заблуждаващи очаквания у обществото. Целта очевидно беше да се постигне сплашващ ефект върху водачите, но резултатът е обратен — общественото доверие отслабва, когато заплахите не се материализират. Всички помним поуката от приказката за "лъжливото овчарче“.
На практика системата се проваля още преди реалния си старт. Това обаче трябва да се възприеме като възможност за рестарт. Необходими са структурни и кадрови промени, каквито бяха заявени още преди три месеца от министър-председателя г-н Росен Желязков. Институтът за пътна безопасност настоява тези реформи да започнат незабавно и да се основават на реални решения, а не на медийни ефекти", се посочва в позицията на института.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Рокада по върховете в голяма фирма
11:08 / 19.08.2025
Ураганът "Ерин" идва в Европа
11:08 / 19.08.2025
Няма да има промяна в часовете по професионална подготовка по тур...
11:00 / 19.08.2025
Пияно хлапе седна зад волана, изтърва пътя
10:35 / 19.08.2025
Ето какво се случва над южното Черноморие!
10:16 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819...
10:13 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета