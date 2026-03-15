Понятието "демографска криза“ за България е еквивалентно на "много смърт“. С други думи проблемът не е, че не се раждат деца, а че много хора умират.Последните данни на европейската статистика за коефициента на плодовитост зарадваха мнозина – на първо място сме в ЕС по брой родени деца на жена – 1,72 при средно 1,34 в съюза. Този положителен демографски показател не е изненада – България води в броя родени от една жена деца през последните няколко години. Той потвърждава очакванията, че изборът за това колко деца да се раждат се прави в зависимост от разнообразни фактори – както лични, така и икономически и обществени. Високият коефициент на плодовитост се отразява и в благоприятен общ коефициент на раждаемост, който е малко над средния за ЕС през 2024 г. (8,3‰ у нас спрямо 7,9‰ за ЕС). Изводидите са на икономистите от ИПИ, цитирани отПо-големият брой родени деца обаче не коригира тъжната демографска картина у нас, която показва, че населението на страната намалява с един от най-бързите темпове, а причината за това е най-вече в много високата смъртност. Тя е с 50% по-висока от средната за ЕС и с около 2,5 пъти по-висока от тази в Ирландия и Люксембург.Много висока е общата смъртност от, част от която е предотвратима – почти тройно над средната за ЕС. Тук роля играе ограничената профилактика и превенция на рискови фактори, които повишават риска от тези заболявания.Все още липсва работеща масова програма за, което често води до късна диагностика и лоша прогноза за преживяемост на пациентите.Налице сав достъпа до ключови здравни услуги, особено по отношение на достъпа до извънболнична помощ., които да насърчават здравословен начин на живот, а здравното образование в училищата е оставено в ръцете на учители-ентусиасти и не се приоритизира в учебните програми.Финансовият модел насърчава, успешно лечение в извънболнични условия, както и постигане на здравни резултати.Демографската картина у нас не е благоприятна –Това обаче не обяснява защо коефициентът на смъртност в страни с подобно ниво на застаряване като Италия, Испания и Гърция не е също толкова висок, колкото у нас.Това е и посоката на действия, ако искаме да ограничим преждевременната и значителна смъртност у нас – скрининги; профилактика, която да е ефективна, организирана, удобна за пациента и масова; насърчаване на здравословен начин на живот и не на последно място – плащане за добро здраве, а не за преминаване през болница.