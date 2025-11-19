Правителството предлага бюджет с рекордни разходи (близо 46% от БВП), увеличение на данъчната тежест върху работещите и нарастване на публичния дълг с 10 процентни пункта в средносрочен период (до 37% от БВП през 2028 г.). Това е политика, която се отклонява от традицията в държавните финанси в последните повече от две десетилетия и заплашва да събори модела на финансова стабилност и изпреварващ икономически растеж. ИПИ предлага алтернатива, която гарантира дългосрочната стабилност на публичните финанси и залага политики в подкрепа на конкурентоспособността и икономическия растеж. Икономистите представиха своята алтернатива, ави дава възможност да отсъдите – кой крив и кой прав при разпределянето на сумите, които излизат от джоба на всеки данакоплатец.Алтернативният бюджет на ИПИ се изготвя вече повече от две десетилетия. В по-голяма част от този период, държавният бюджет е бил на дефицит. Опитът обаче показва, че когато средносрочната фискална цел е под контрол, траекторията на държавните финанси може да се запази стабилна, без да се налага увеличение на данъчната тежест.– Твърдо правило в Закона за публичните финанси, което гарантира запазване на финансовата стабилност и не зависи от темпа и мащаба на използване на европейските средства – максималният размер на националните разходи по консолидираната фискална програма да не надвишава 38 на сто от БВП;– Поддържане на нива на държавния дълг до 30% от БВП в средносрочен период – избягване на сценарий “Румъния" и гарантиране на финансова стабилност;– Запазване на данъчно-осигурителната тежест през 2026 г. и възможност за намаление на осигуровките през 2027 и 2028 година;– Данъчен стимул за иновации и инвестиции чрез бърза амортизация за разходите за машини и оборудване и признаване на разходите за развойна дейност в двоен размер.– Ударно свиване на наетите в публичния сектор и ограничаване на разходите за персонал– Правило 20/10 за публичния сектор – намаление на броя на наетите в обществения сектор до максимум 20% от всички наети по трудово и служебно отношение в страната и ограничаване на разходите за персонал в консолидирания бюджет до 10% от БВП:Освобождаване на близо 100 хил. наети в публичния сектор в следващите три години;– Премахване от 2026 г. на автоматичните правила за формиране на заплатите – най-вече в силовите ведомства;– Съкращаване от 2026 г. на незаетите щатни бройки и правила за бонусите в държавната администрация;– Създаване на механизъм за освобождаване на наети в администрацията чрез специален фонд за финансиране на оптимизацията и удължаване на периода за изплащане на дължимите възнаграждения при освобождаване (до две години).Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и 1,5-2,0% от БВП по-малко разходи в бюджета в следващите три години.– Приемане на дългосрочна програма за капиталови инвестиции, в т.ч. увеличение на тол таксите и програма за транспортна свързаност;– Ясни правила за достъп и мащаб на общинската инвестиционна програма, в т.ч. прозрачност и регистър на всички плащания, както и удължаване на срока за изпълнение поне до 2029 г.;– Концесиониране на големи инфраструктурни проекти и инвестиционни ангажименти на държавата – постигане на поне 2% от БВП инвестиции на частния сектор в публична инфраструктура.– Насочване на социалните помощи и ограничаване на неефективни програми и субсидии– Интегриран модел на социално подпомагане и насочване на всички помощи на база доходен критерий на ниво домакинство – свиване на неравенството и коефициента на Джини с 2 пункта;– Отпадане на Закона за личната помощ и частично включване на механизма в програма по Закона за социалните услуги при ясни и строги правила за достъп на база оценка на потребностите;– Регулярна оценка на всички социални програми и плащания с фокус ефекта им върху намаляването на бедността и неравенството.– Преотстъпване на част от приходите от облагането на доходите (2 пр.п.) към общините и постигане на 40% собствени приходи в общинските бюджети.– Актуализация на данъчните оценки и възможност за по-гъвкава политика на местно ниво за определяне на данъка.– Намаление на броя на общините и въвеждане на модел на споделени услуги, в т.ч. по отношение на стратегическото планиране и програмиране, възлагане на обществени поръчки и инвестиционна политика.– Лимити на разходите за здравеопазване и връзка с постигане на резултати– Твърди лимити в ръста на разходите за здравеопазване и създаване на резерв;– Намаляване на броя на публичните болници с една трета, в т.ч. общински болници да се превърнат в лечебни заведения, предлагащи дългосрочна грижа;– Изваждане на една трета от клиничните пътеки в извънболничната помощ;– Стартиране на въвеждането на диагностично-свързани групи като модел на заплащане в болничната помощ;– Финансово приоритизиране на превенция и профилактика за сметка на болнична дейност.– Реорганизация на структурата и броя на органите на съдебна власт, промяна в числеността им съобразно натовареността, демографските, икономическите и социалните фактори в страната.– Спиране на конкурсите за назначения в системата, преразпределение на съществуващия щат в нисконатоварените съдилища и структури на прокуратурата, закриване на щата при пенсиониране на съдии, прокурори и следователи. Реподбор и решително съкращаване на съдебната администрация.– Разделяне на бюджета на съдебната власт по основни функции като за същински се приемат само свързаните с разследване, обвинение, правораздаване. Несъщинските подлежат на мотивиране от ВСС пред Народното събрание и след това гласуване на бюджета за тях.– Замразяване на заплатите на настоящото ниво, пълно премахване на класа прослужено време.