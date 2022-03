IT секторът е готов да назначи до 30 000 бежанци oт Украйна на заплата от 4700 лв.

© Българската IT индустрия с готовност да назначи до 30 000 украински специалисти.



"Първото нещо, върху което трябва да се съсредоточим, е да помогнем на тези хора да се установят от ужаса на войната на по-сигурно място като България. Чак тогава идва въпросът дали тези хора биха били полезни на една или друга сфера. IT секторът от години казва, че има място за 30-40 хил. души. Много компании с офиси в България и Украйна полагат огромни усилия да релокират семействата на техните служители до България", заяви председателят на УС на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) Доброслав Димитров в студиото на "България сутрин".



По думите му, за да се помогне на украинските бежанци организирано и в голям мащаб, държавата трябва да се намеси.



"В това отношение закъсняваме, тъй като виждаме по телевизията реакцията на една Полша, на една Румъния - за каква огромна организация става дума. Успяха да обхванат стотици хиляди хора буквално от днес за утре и за тях вече се организира какво ще правят. Хората къде ще работят, децата къде ще учат - това е прерогатив на държавата. Тук става дума да се реагира буквално в рамките на дни", подчерта председателят на УС на БАСКОМ пред Bulgaria ON AIR.



Средното брутно възнаграждение в IT сектора надхвърля 4700 лв., което като покупателна способност е по-високо от сравнима заплата в Германия и Великобритания.



"Което означава, че през последните 4-5 години изпреварваме ръста в тези страни по стандарт на живот. Това е важно да се сподели. България е хубаво място за градене на кариера, независимо дали има война. В момента има нужда да отворим своите фирми и домове за тези хора, но и за други извън ЕС. Напълно реалистично е и българите, завършили в чужбина, да се върнат и да имат кариера у нас", изтъкна Доброслав Димитров, пише dnes.bg.