Емил Дечев. За това съобщиха от партията.
Искането на проверка е свързано с информация, която се разпространи още снощи в социалните мрежи. Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов сподели за сведения, според които Дечев е извикал при себе си главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая "Петрохан“.
"Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! Имаме пряка намеса на изпълнителната власт, в лицето на Емил Дечев, върху криминално разследване, в което има набъркани политици. А самият министър е от политическото крило на същите набъркани политици", написа още Трифонов.
По-късно от МВР категорично отрекоха твърденията, че служебният вътрешен министър е поискал "оставките" на работещите по случая.
