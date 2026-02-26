Сподели close
"Има такъв народ" внесе документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, предаде репортер на ФОКУС. Партията внесоха 5000 подписа. 

"Отиваме на избори. Българите решават. ИТН ще спира всички опити за замитане на кабинета "Петрохан", ще направи всичко бюджетът в следващия парламент да бъде балансиран. ИТН ще защитава нормалното семейство между мъж и жена. Твърдо против сме всички гей бракове", заяви председателят на ПГ на ''Има такъв народ" Тошко Йорданов

Лидерът на парламентарната група заяви, че са твърдо против всички еднополови бракове.

"ИТН е за твърда политика за всички нелегални мигранти", каза още Йорданов.