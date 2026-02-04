Тошко Йорданов след консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
От своя страна депутатът Станислав Балабанов заяви, че сега страната ни ще даде нови 100 милиона евро за нови избори.
"Заради това, че Конституцията е мракобесно унищожена от ПП-ДБ, ДПС и ГЕРБ в онази сглобка, такъв тип консултации оставят президентската институция със завързани ръце", заяви Станислав Балабанов.
"Има 5 варианта за "да", но нашето мнение е, че Йотова трябва да се абстрахира от тясно партийните кандидатури - тези на Андрей Гюров и Димитър Главчев", сподели още депутатът. Според ИТН другите три кандидатури не са "толкова партийно обвързани".
Балабанов допълни, че останалите варианти не са "невероятни", но няма какво да се направи.
"Труден ще бъде избора на г-жа Йотова, надяваме се да вземе правилното решение", сподели още той.
По-рано от ПГ на "БСП-Обединена левица" предложиха парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г. От "Има такъв народ" заявиха, че не биха подкрепили тази идея.
"Не, в крайна сметка това правителство падна заради бюджета, нали така", каза Тошко Йорданов.
ИТН след консултациите: Цената на падането на кабинета е над 2 милиарда евро
