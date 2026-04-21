През следващите дни ще е ветровито, с умерен, в четвъртък и в неделя, главно в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър, информират синоптиците от НИМХ.

Облачността ще е променлива, в четвъртък - по-често значителна и все още на отделни места, главно в източната половина от страната и планинските райони ще превали дъжд.

От петък до края на седмицата вероятността за валежи намалява, но все пак са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони.

Температурите

Минималните температури ще са най-ниски в четвъртък - между 1° и 6°, а дневните ще се повишат, в петък и през почивните дни максималните ще достигат 20°, в неделя в отделни низини 25°.

Начало на новата седмица

В началото на следващата седмица отново се повишава вероятността за изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се понижат. В по-голямата част от страната ще остават под 20°, а от вторник по-ниски ще са и минималните.

Както Burgas24.bg информира за днес в Бургаско е обявен жълт предупредителен код за интензивни валежи. Очаква се облачността да се увеличи, а следобед да завали дъжд. По южното крайбрежие валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество, като на места ще има и гръмотевици.