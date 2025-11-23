Икономист: 120 лева коледна надбавка ще стигнат за баничка, яйца и шоколад за внуците
"Мисля, че предложението е достатъчно целесъобразно. Сега го правим в екстремни условия, но нека от догодина да се вкара в закон, да се създаде механизъм за коледни и великденски надбавки. Аз мисля, че нашите пенсионери, макар че се твърди, че са им вдигнати пенсиите с 33% за няколко години, те са най-бедните в ЕС. Нашите пенсионери получават най-ниските пенсии. Ние произвеждаме бедни пенсионери. Така че, ако ще се раздават коледни и великденски надбавки, нека всички да ги получават. Но тъй като го правим в екстремни условия – да, нека да се даде на най-бедните пенсионери. Но този, който получава пенсия под прага на бедност и този, който получава 1 лев над прага на бедност – богат ли е? Не е богат. Така че, мисля, че ако ще говорим за бедност, трябва да се даде на всички, които получават пенсии под нивото на издръжката. Това важи и за минималната работна заплата."
В предаването "Нюзрум" по Радио "Фокус" икономистът поясни какво реално могат да си позволят пенсионерите с тези средства:
"За 120 лева какво можеш да си купиш при тези цени, които ежедневно растат? Да си купят с дядото по някоя пържолка, малко сиренце, 3-4 яйца и кори и да направи бабата една баничка за внуците и да им купи най-много по един шоколад. Не може да им купи дрешки и обувки, защото цените на облеклата и обувките са нараснали най-много. Трудно ще им купи нещо по-голямо с тези 120 лева. Но все пак – всички имат право на празник. И ние, пенсионерите, сме и живи хора, ние се нуждаем от празник."
По повод назначението на бившия шеф на НАП Румен Спецов като особен управител на "Лукойл", Зайкова коментира:
"Много ми е трудно да оценявам компетенциите на господин Спецов, но аз мисля, че не е необходимо той да управлява рафинерията. Там ще има цял екип специалисти, които могат да си придвижат нещата. Просто да не сменя хората от екипа. Това, че махна шефа на Надзорния съвет, е правилно, защото вече той носи отговорност. Но да преценявам компетенциите на господин Спецов ми е просто абсурдно. Неговите компетенции са в друга посока. Важното е той да разкрие сметка и в нея да влизат парите от оборотите, без да отива една стотинка там, където е забранил Тръмп. Обаче как се продава чуждо състояние, аз не съм юрист и ми е трудно да възприема подобно нещо. Честно казано, не му завиждам на Румен Спецов. Каквото и да се случи, той ще е виновен. Така че той носи голям товар на гърба си. Но не е необходимо да разбира от управление и от енергетика, защото той ще си има екип, няма да е сам, ще му назначат още хора."
Зайкова уточни, че технологичният екип на рафинерията не бива да се сменя:
"Не бива да се пипа технологичният екип на рафинерията. Бензиностанциите са лесна работа. Той може да ги управлява, но по отношение на рафинерията, там технологичният екип не бива да се пипа."
Анонимен
преди 46 мин.
Макар и по-голяма от всички хрантутници, ги слага в малкия си джоб.Точно и ясно им казва;Чужда собственост се не пипа!А те се въртят,като котараци около месарницата/Лукойл/.
