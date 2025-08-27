ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Икономист: На масата вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуровките, включително на пенсионната вноска
"Винаги може да се появи някаква изненада – няма как да разчитаме, че хилядите пощенски клонове ще свършат тази работа безпроблемно. Но страната действа проактивно – вече виждаме постепенно намаляване на парите в обращение“.
Николов отбеляза пред NOVA NEWS, че хората реагират рационално и постепенно депозират кешовите си средства:
"Домакинствата чуха апела на банките и започват да внасят наличностите си по сметки. Това е най-рационалният начин да се избегнат опашките, когато валутата се смени“.
Натиск върху бюджета
Икономистът е скептичен, че България е "закрепила“ дефицита около 3%: "Рискът бюджетът да излезе на дефицит от порядъка на 4,5% към края на годината е съвсем реален. Закрепването хич не е гарантирано“.
Той подчерта, че не очаква сериозни промени в социалната политика преди приемането на еврото: "Съмнявам се, че правителството ще посегне към мащабни промени в последния възможен момент. По-скоро мисленето е как да се съкратят социални плащания, а не да се разширяват“.
Възможни данъчни промени
В контекста на дълговата политика Николов припомни и предупреждението на ИПИ, че може да се стигне до вдигане на данъци: "На масата вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуровките, включително на пенсионната. Ако негативно развитие на събитията се материализира, тези сценарии са напълно възможни“.
Пенсионната система – социална или осигурителна?
По отношение на пенсиите икономистът бе категоричен: "Административни увеличения като тези от 2022 г. няма да виждаме скоро. Те доведоха до огромно натоварване на бюджета и смесиха социалната политика с пенсионната система“.
Той допълни: "Пенсията е осигурителен доход – каквото човек е изработил, това трябва да получава. А не да се използва за борба с бедността. Тези неща трябва напълно да се разделят“.
Николов критикува сегашния модел, при който държавата раздава средства "на всички по равно“:
"Отстъпки от имотния данък за първо жилище, помощи за всички ученици – бедни и богати – това е безсмислено. Социалната политика трябва да се насочи към хората в нужда, а не да създава универсални бонуси“.
Според него решението за бюджетната стабилност минава през ограничаване на държавните разходи: "Очевидно трябва да мислим за намаляване на разходите. Ако успеем да се върнем на ниво 37–38% от БВП, можем да балансираме бюджета и дори да намаляваме дълга. Това обаче изисква оптимизация на администрацията и консолидация в рамките на няколко години“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хората на 65 и повече години са 24% от населението на страната
10:35 / 27.08.2025
Заплатите в университетите: От 2146 лв. до 5198 лева
10:33 / 27.08.2025
Брокер: Високите цени спират купувачите да инвестират в жилище
10:21 / 27.08.2025
Момиче и момче загинаха в катастрофа, шофьорът и спътник са в бол...
10:19 / 27.08.2025
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът...
09:53 / 27.08.2025
Адвокатът на Паскал: Очаква се днес да бъде екстрадиран от Сърбия...
09:45 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета