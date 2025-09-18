Икономист: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати

© Вдигането на данъците не е неизбежно. Дефицитът е изцяло по линия на раздутите разходи. Най-устойчивото решение е да се свалят разходите, а не да се вдигат данъците.Това мнение изрази пред БНР икономистът Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).



Разходите са нещо, което правителството може изцяло да контролира, докато данъчните приходи зависят от икономическата обстановка, посочи той.



Капиталовата програма през последните няколко години не се изпълнява, за да се покриват нужди от текущите разходи, напомни икономистът.



"Разходите за капиталовата програма не трябва да бъдат пипани. Не е там проблемът."



По думите му, политиците вдигаха разходи с обещанието, че няма да се вдигат данъци, а "техните безразсъдни решения" са довели до това сега да се мисли за вдигане на данъците.



Той определи като "пълно фискално малоумие" автоматичното фиксиране на заплати отвъд индикатори на продуктивност.



Вдигането на преките данъци също може да свие потреблението, но вдигането на ДДС може да има най-лош ефект върху икономическата активност в страната, която се движи почти изцяло от потреблението – огромен фокус върху работните заплати при почти липсващи инвестиции, обясни Вулджев.



"Не е мистерия къде трябва да се случи фискалното преструктуриране. Всеки знае къде."



Възможно е превишаване на лимита на дефицита тази година, но няма да е драматично, допуска икономистът. Той не изключва с влизането ни в еврозоната "допълнително да се разпусне фискалната политика и дефицитът да задълбае още повече".