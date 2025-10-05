ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: Спекула може да има във военно време, там където има планова икономика
При последната си мисия у нас МВФ призова българското правителство за спешни мерки за овладяване на разпуснатите публични финанси. Знаете - експертите предложиха отмяна на плоския данък и вдигане на осигуровките.
"Държавата има една основна функция и тя е стабилизираща функция. Тя има свой инструментариум как да се случи - чрез паричната и чрез фискалната политика. Стабилизиращата функция служи за преразпределяне на благата и средствата в държавата, така че да може да има устойчивост във времето", заяви в анализ за инфлацията и икономиката у нас Любомир Каримански пред bTV.
Каримански призовава да се види първо каква е разходната част - да се види каква консолидация може да се постигнем на фискалната позиция. И тогава вече да се обърнем към приходната част.
Според него много късогледо е това правителство, което не вижда изобщо в публичния сектор това, че с такъв вид популистки ходове като залагане на социални мини в публичните сектори, се води до напрежение.
"Спекула може да има във военно време, там където има планова икономика. Един от основните фактори за повишаване на инфлация е повишаване на цените на хранителните стоки, т. е ние имаме възможност да избираме, но успоредно с повишаването на хранителните стоки, виждаме колко се увеличават тези разходи за труд, които притискат частния сектор и той да увеличава разходите си за труд на единица продукция", заяви Каримански.
Според него е много важно в бъдещия бюджет да има задълбочени секторни анализи, защото такива все повече и повече липсват.
