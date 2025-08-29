ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Икономист предупреди: Тихомълком се вдигат данъците
"Проблемът е дали частният сектор би могъл да плати такива заплати. От социална гледна точка, предвид нарастващите разходи, е нормално да се увеличава минималната работна заплата, от друга страна имаме и реалните възможности на бизнеса. По минимална работна заплата сме след Македония. Малко не е сериозно, предвид влизането ни в Еврозоната на 1 януари. Има основания за повишаването на минималната работна заплата", категоричен е икономистът проф. Ганчо Ганчев.
По думите му, ако голяма част от хората получават минимална работна заплата, в страната не би трябвало да има голямо разслоение на доходите, а ние сме на първо място в ЕС и статистически ние сме страна с много голямо разслояване.
Актуализация на бюджета и увеличаване на данъците
В ефира на Bulgaria ON AIR проф. Ганев изрази очакването си, че предстои съкращаване на капиталовите разходи.
"Това е тенденция последните 30 г. - винаги се приемат амбициозни инвестиционни програми, които после се орязват. Ние разчитаме на ПВУ за стабилизиране на инвестиционния процес", каза икономистът.
Той е категоричен, че е необходимо увеличаване на данъчно осигурителната тежест.
"Тихомълком се вдигат по косвени начини данъците. Не си го признават политиците, потребностите на страната показват, че имаме нужда от по-голям публичен ресурс. Ако оптимистичните прогнози за приходите в бюджета не се реализират, единственият изход са нови заеми", предположи проф. Ганев.
Той изтъкна, че заемите които се теглят, минават през Българската банка за развитие, не за преки разходи а за рекапитализиране на ББР, което се води финансиране и не влияе на бюджетния дефицит.
"Бяха раздадени пари, които никога няма да се върнат, на определени хора. Важна е борбата с корупцията, видяхме колко пари за водния сектор, за магистрали изчезнаха", каза още проф. Ганчо Ганчев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 683
|предишна страница [ 1/114 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха млад мъж мъртъв! Готвел се е за "Игри на волята"?
20:56 / 29.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия...
20:55 / 29.08.2025
Психолог: Българите обичат да са над правилата
19:56 / 29.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и Линда
17:21 / 29.08.2025
Брутален акт на агресия над малко коте!
17:17 / 29.08.2025
Важно за клиентите на тази наша банка
17:20 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета