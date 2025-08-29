Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Икономист предупреди: Тихомълком се вдигат данъците
Автор: ИА Фокус 22:33Коментари (0)39
©
Очаква се минималната заплата през 2026 г. ще бъде около 1200 лв. 

"Проблемът е дали частният сектор би могъл да плати такива заплати. От социална гледна точка, предвид нарастващите разходи, е нормално да се увеличава минималната работна заплата, от друга страна имаме и реалните възможности на бизнеса. По минимална работна заплата сме след Македония. Малко не е сериозно, предвид влизането ни в Еврозоната на 1 януари. Има основания за повишаването на минималната работна заплата", категоричен е икономистът проф. Ганчо Ганчев.

По думите му, ако голяма част от хората получават минимална работна заплата, в страната не би трябвало да има голямо разслоение на доходите, а ние сме на първо място в ЕС и статистически ние сме страна с много голямо разслояване. 

Актуализация на бюджета и увеличаване на данъците

В ефира на Bulgaria ON AIR проф. Ганев изрази очакването си, че предстои съкращаване на капиталовите разходи. 

"Това е тенденция последните 30 г. - винаги се приемат амбициозни инвестиционни програми, които после се орязват. Ние разчитаме на ПВУ за стабилизиране на инвестиционния процес", каза икономистът. 

Той е категоричен, че е необходимо увеличаване на данъчно осигурителната тежест.

"Тихомълком се вдигат по косвени начини данъците. Не си го признават политиците, потребностите на страната показват, че имаме нужда от по-голям публичен ресурс. Ако оптимистичните прогнози за приходите в бюджета не се реализират, единственият изход са нови заеми", предположи проф. Ганев.

Той изтъкна, че заемите които се теглят, минават през Българската банка за развитие,  не за преки разходи а за рекапитализиране на ББР, което се води финансиране и не влияе на бюджетния дефицит.

"Бяха раздадени пари, които никога няма да се върнат, на определени хора. Важна е борбата с корупцията, видяхме колко пари за водния сектор, за магистрали изчезнаха", каза още проф. Ганчо Ганчев.



Още по темата: общо новини по темата: 683
28.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/114 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха млад мъж мъртъв! Готвел се е за "Игри на волята"?
20:56 / 29.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия...
20:55 / 29.08.2025
Психолог: Българите обичат да са над правилата
19:56 / 29.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и Линда
17:21 / 29.08.2025
Брутален акт на агресия над малко коте!
17:17 / 29.08.2025
Важно за клиентите на тази наша банка
17:20 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
19:23 / 28.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
16:08 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Поскъпване на хранителните продукти
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: