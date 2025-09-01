ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
В същото време цените на жилищата в България продължават да растат с най-бързите темпове в целия Европейски съюз.
"Хората купуват с инвестиционна цел. Те очакват, че ще спечелят след една, две или три години от повишаването на цената на имота. Всеки се е втренчил в сегашната лихва от 2.4–2.5% и прави сметки при тези нива. Но дали след 3, 5 или 10 години лихвите ще са същите, това не влиза в сметката“, подчерта в интервю за Българското национално радио Богданов.
По думите му се натрупват рискове, които могат да се отразят не само на банките и отделни домакинства, но и да доведат до рязко забавяне на икономическия растеж и строителството.
Световната банка вече препоръча актуализация на имотния данък, за да се ограничи спекулативното търсене.
Междувременно експерти прогнозират, че с влизането на България в еврозоната цените на жилищата в големите градове могат да поскъпнат с между 9 и 15 процента.
"Пазарът винаги се коригира и болните части се изрязват. Когато нещо се разшири твърде много, свиването му до логични и рационални граници е свързано с болка и страдание“, коментира още Лъчезар Богданов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Боршош: Виненият туризъм е продукт, който има потенциал да утвърд...
16:32 / 01.09.2025
Катастрофа на АМ "Тракия" предизвика страшни задръствания
16:23 / 01.09.2025
Атанас Атанасов иска отстраняване на шефа на ДАНС заради инцидент...
16:18 / 01.09.2025
МЗ: Лекарите не препоръчват транспортиране на пострадалите деца п...
15:39 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увели...
15:37 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета