Икономист за идеята да се дават до 10 бона на емигрант, решил да се завърна в България: Не е това начинът
Автор: Екип Burgas24.bg 12:13Коментари (0)18
Все повече наши сънародници в чужбина започват да мислят за връщане у дома. Причината – нова програма на социалното министерство, която предлага финансова подкрепа и ново начало в България.

Един от тях е Марина Павлова, която напуска Варна преди осем години и заживява със семейството си в Кьолн. Днес работи като медицинска сестра в неврологично отделение на местната университетска болница. Въпреки уредения и спокоен живот в Германия, Марина признава, че България ѝ липсва.

"Особено след ваканция във Варна, винаги съм с единия крак в България, а с другия – тук. Когато се прибера у дома, моята кръв вибрира на друга тоналност, която тук не може да ме достигне“, споделя тя пред БНТ.

Според данни, само в ЕС над 800 000 българи живеят извън страната. Сега програмата "Избирам България“ предлага възможност на 870 емигранти да получат еднократна финансова помощ от 5 000 или 10 000 лв., ако решат да се преместят и работят у нас. Освен това са предвидени допълнителни стимули за наем, транспорт, намиране на работа и курсове по български език.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова коментира, че инициативата е част от по-широка демографска политика и ще се реализира с помощта на Агенцията по заетостта.

Марина вярва, че такава програма може да привлече хора, които вече обмислят връщане:

"Има в момента голям наплив на завръщащи се. Купуват си малки къщи по селата или ремонтират стари апартаменти. И защо не?“

Не всички обаче са оптимисти. Цвета Панайотова от Института за пазарна икономика смята, че мярката ще има ограничен ефект. По думите ѝ, по-ефективно би било въвеждането на данъчни облекчения, както в други европейски държави.

"Дори да се върнат 800 души, ефектът върху пазара на труда ще е минимален. Това ще помогне само на тези, които вече са решили да се приберат“, коментира тя.

Въпреки скептицизма, социалното министерство подчертава, че всяко завръщане на квалифициран специалист е ценна инвестиция. От септември кандидатите ще могат да подават заявления чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Марина обаче гледа отвъд парите:

"Не са най-важни парите, а реформите – особено в здравната система. Но понякога малките крачки водят до големи промени.“








