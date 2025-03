Илхан Кючюк: Идването на Тръмп е шокова терапия за ЕС

© "ЕС не може да се превърне в геополитически играч преди да е решил собствените си политически въпроси. Това е много свързано с европейската архитектура и с начините на вземане на решения. Ако Съюзът взема решения по този много сложен начин, който в много от случаите изисква абсолютно мнозинство, то валидното правило за ЕС, че е "too little, too late“ (твърде малко и твърде закъснял – бел.ред.) ще продължава да съществува. Това е първото нещо, второто е кой представлява ЕС. Напоследък се прокарва идеята, че трябва да има специален върховен представител или човек, който е подобен на неговия статут, да представлява ЕС на следващата среща, в която ще се решава съдбата на Украйна.“ Това каза евродепутатът от "Обнови Европа“̸̸ ДПС Илхан Кючюк по време на дискусията "Европа на глобалната сцена: геополитика и сигурност", която се проведе в Дома на Европа.



По думите му тази нова ситуация изисква коренна и радикална промяна и неслучайно европейските институции започват да се събуждат.



"Идването на Тръмп е шокова терапия за ЕС – не само от гледна точка на сигурността, но и от гледна точка на стратегическата автономия. Ние трябва да се грижим много повече за сигурността и благоденствието си, без да разчитаме до голяма степен на САЩ.“, заяви Кючюк.



Евродепутатът бе категоричен, че по всичко личи, че администрацията на президента Тръмп ще търси своя собствен интерес и ЕС е длъжен да търси своя през партньорството си със САЩ.



Според Кючюк този Европейски парламент е по-различен, защото няма да върви със същия темп на законодателно фабрикуване и това е добре. И подчерта, че много от инструментите, които са били създадени трябва да бъдат ревизирани, защото те са работили по време на кризисна ситуация.



"България да бъде по амбициозна и да не повтаря старите грешки: не трябва винаги да сме в изчакване, за да се ориентират големите сили и ние да се настаним комфортно, защото съвременната геополитическа обстановка няма да ни позволи този комфорт.“, призова Кючюк.