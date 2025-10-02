Новини
Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно нещо го държи. Няма измъкване
Автор: Вилислава Ветренска 11:55Коментари (1)149
©
Договорът с "Боташ“ е следствие на това, че "Булгаргаз“ не можа да вземе слотове на гръцкия терминал "Ревитуса" и трябваше спешно да търси алтернативи на внос през турски терминали. Това е цяла поредица от действия на концептуално ниво, като се почне с това, че България дълги години не разви свой собствен капацитет, за да не зависи от един доставчик, както и не разви достатъчно достоверни алтернативи да заместим както източниците, така и маршрутите, по които доставяме. Това посочи в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ енергийният експерт Илиян Василев.

Гостът отчете като абсолютна грешка сключването на договор с "Боташ“ и обясни, че грешката се състои в решението на президента Радев и служебното правителството тогава да използват разработка на проект за договори като възможно решение, чрез което България ще си закупи капацитети и да си направи дългосрочен договор.

"И още в този момент нещата бяха загубени, защото не се сключва договор за логистика и пренос преди да се сключи договор за дългосрочни доставки. Защото преносът е функцията на дългосрочните договори за доставка. Тук става въпрос за милиарди, които се разиграват“.

Договорът с "Боташ“ буквално потопи "Булгаргаз“, посочи още експертът и добави, че от него няма измъкване и дружеството е на прага да обяви неплатежоспособност.

"В случая онова, което държи "Булгаргаз“ е единствено фактът, че е държавна компания. Т.е. дори да се допусне фалит, държавата ще трябва да поеме задълженията по договора с "Боташ“. Няма измъкване“, каза бившият български посланик в Русия.

Илиян Василев добави още, че президентът в случая е действал само на политическо ниво.

"Естествено, българският президент, като му е даден от Владимир Малинов от "Булгартрансгаз“ цялата разработена схема и че това трябва да се подпише, той не е техник, не е експерт, той разчита на неговите хора, които му указват. И те го вкарват в тая корупция, защото тя след това е свързана и с корупция. И когато вече е вкаран, той е зависим. Така работи целият модел“, каза той.

"Ако казваш, че има престъпление и щета, която е в особено големи размери, то трябва да предприемеш действие. Ако не предприемаш действие, а само от време на време джавкаш по медиите, това означава, че ти искаш просто да го държиш за политическото употреба като средство за натиск, но да не започваш и стартираш целият процес на правоприлагане. Защото в целият този процес няма невинни“, категоричен е енергийният експерт.

Решението на въпроса според госта е въпрос на добра воля от турска страна, тъй като начинът, по който е изготвен договорът е уникален според думите му за световната юриспруденция – дългосрочен договор, без право на прекратяване или промяна. "Единственото обяснение, да няма клауза за прекратяване при някакви условия или промяна на условията, това е само когато авансово някой получава дългосрочни ползи, а другата страна, в случая "Боташ“, очаква тези ползи да настъпят в хода на изпълнение на договора. И за това и Турция никак не е съгласна този договор да се прекрати, тъй като тя очаква тези ползи да ги получи в следващите 13 години“.

Според Василев друг вариант е България официално да признае, че това е престъпление, да има присъди и обвинения, и тогава Турция и "Боташ“ специално ще получи доста голям репутационен риск, защото е страна по договор, който е обявен за престъпление от страна членка на ЕС.

"Именно за това обаче никой не бърза в България да вкара нещата в съдебна фаза. Това е едно за мен задължително действие, за да може да се използва в преговорите. Хората, които са замесени в сключването на този договор, са замесени лица, които и в момента се намират на активна позиция - политически или търговски. Няма начин дори и някой да иска да направи нещо, тъй като в този договор има много политика, много лична политика, много геополитика“.



Прав е че само се приказва колко неизгоден е, но нищо не се вкарва в Съда. Защото ще се окаже че трябва да се съдят и сегашните управляващи, защото не използват сключен договори по този начин правят щети за много милиони на държавата. А договора е сключен поради решението на Кирил Петков да се прекрати доставката на руски газ. Алтернативата е втечнен газ. Сега тази алтернатива не се използва.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
