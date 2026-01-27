Има достатъчно време за всеки, на който са му останали левове - да си ги смени в евро
©
"Призоваваме търговци от по-големи населени места да не обменят пари в пощенските клонове на малки населени места, тъй като техните количества са съобразени с населението и бързо се изчепват количествата евро. Същото важи и за гражданите, които предпочитат пощите по конкретни причини, понякога не много легални и законни. Пощите не са банки и не бива да се очаква от тях това обслужване", категоричен бе председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, който е и ръководител на Координационния център към еврото.
"В момента пазарът в България е в една много добра кондиция", уточни Иванов.
"От 1 февруари 2026 година плащания ще се осъществяват само и единствено в евро. Който има още недостатъчни количества евро - да не изчаква последния момент. Всички левови банкноти и монети ще могат да бъдат обменяни в един съвсем добър и оперативен порядък. В БНБ това е безсрочно, а в търговските банки това е до 30 юни 2026 година", каза Владимир Иванов.
Още по темата
/
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
10:34
Бизнесмен: Ако един човек плати с 200 евро, това може да блокира касата и да забави обслужването на още 5-6 души
26.01
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
24.01
Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система прибра от гражданите около 8 ТИР-а монети
22.01
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01
Още от категорията
/
Общинският съвет одобри продължаването на реконструкцията на ул. "Одрин" до кв. "Долно Езерово"
11:22
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато
26.01
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите по време на кампанията, защото след това ще трябва да се сключва коалиция
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пикът на грипа наближава
09:28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.