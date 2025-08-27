Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Има фирми в България, които вече от много години са въвели 4-дневната работна седмица, но при условие че не понижават заплащането
Автор: Екип Burgas24.bg 20:11Коментари (0)116
©
Четиридневна работна седмица на този етап не се предвижда у нас. Идеята обаче не е непозната за бизнеса.

Йонатан Аначков е собственик на малка пекарна за кафе. Работата изисква гъвкава заетост. Според него, ако държавата въведе задължителна 4-дневна работна седмица, това би навредило на някои бизнеси.

"В пекарната аз не задължавам хората да уплътняват часове, т.е. да седят 4 дни по 10 часа или 5 дни по 8 часа. По-скоро ние се разбираме, те знаят какъв е обемът от работа, който трябва да се свърши тази седмица, и ако го свършат, аз не очаквам те да попълват часове напразно", коментира Аначков пред Bulgaria On Air.

Според КНСБ идеята от години се обсъжда, но по-голямата част от бизнеса все още не е готов да предложи нужните условия, за да се премине на такъв режим.

"Има бизнеси, по-малки фирми, някои семейни, които вече от много години са въвели 4-дневната работна седмица, при условие, разбира се, че не понижават заплащането на работещите. Проблемът в България, ако може да се нарече проблем, той не е юридически, а по-скоро пазарен. И това е, че липсата на кадри принуждава много хора да изпълняват повече от една длъжност на работното място, което заемат, и същевременно полагането на нерегламентиран извънреден труд в България, размерът му става чудовищен", посочи вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

За Антонио Бачев, който работи в сферата на продажбите, подобни регулации трябва да се съобразят с вида работа.

"Звучи добре на пръв поглед, със сигурност четири дни са по-добре от пет. Много зависи каква е работата, каква е заетостта, какви почивки можем да си вземем, какво е разнообразието. И тъй като 10 часа в много случаи биха били доста за много от професиите, но може би това зависи от всяка професия и от индустрията, в която работим, но със сигурност е добър вариант", добави Бачев.

Според Българската стопанска камара, въвеждането на подобна мярка у нас би била от полза за служителите, тъй като ще даде възможност да повишат доходите си.

"Браншове, които работят в производствения сектор, там където има непрекъсваеми производства, естествено, че ще се отнасят много позитивно към една такава промяна. Колкото по-малко работи човек, толкова повече хора ви трябват, за да се организира дейността. Ако вие имате по-гъвкави режими, т.е. могат да сработят по-дълги часове, може да го правите с по-малко хора. Това е просто една възможност", посочи зам.-председателят на БСК и член на УС Мария Минчева.

Засега законово намерение за реорганизация на труда у нас все още няма.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Задържаха служителя на ЦГМ, пребил двама заради поставена скоба
17:33 / 27.08.2025
Засичането на средна скорост е безсмислено, наложените глоби лесн...
16:35 / 27.08.2025
Двама мъже и служител на ЦГМ се биха заради поставена скоба
16:27 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела...
16:48 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия б...
16:08 / 27.08.2025
Преди старта на новата учебна година: Колко скъпо ще им излезе на...
15:57 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Лека атлетика - подготовка и състезания
Световна черна хроника
Матури 2025
Футбол - други
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: