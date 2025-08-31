ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Има ли ограничение за личния лекар в броя издавани направления?
Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение със специалист е валидно до 30 календарни дни от издаването му. С това направление Вие имате право на вторични прегледи, при необходимост и по преценка на лекаря специалист. Той определя колко вторични прегледа да извърши, като броят на прегледите се определя в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение. Когато не са изминали 30 дни от първичния преглед, не е необходимо да вземете ново направление от личния лекар, предаде НЗОК.
Тъй като броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите въз основа на определени критерии, изпълнителите на медицинска помощ разполагат с точно определен брой медицински направления за прегледи и изследвания за всяко тримесечие, които следва да разходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. Това ограничение се налага от факта, че НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на НЗОК, приет от Народното събрание. В случай на необходимост от още направления, лекарят може да подаде заявление до РЗОК за отпускане на допълнителни, към вече определените му за тримесечието.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
20:00 / 30.08.2025
От 01.01.2026 г. предстои голяма промяна за заемите на всички бъл...
20:00 / 30.08.2025
Срещу 50 000 лв. парична гаранция: Паскал излиза на свобода
20:02 / 30.08.2025
Брутално задръстване в района на Кресна, колите не мърдат
20:02 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
За първи път повече българи бягат от Германия, отколкото заминава...
17:16 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десетилетия
17:08 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета