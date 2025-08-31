Има ли ограничение за личния лекар в броя издавани направления?

© В нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, който здравноосигуреното лице може да ползва в рамките на календарната година. Преценката за издаването на направление обаче е на лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента, напр. дали става дума за спешно състояние или то търпи отлагане, и т.н.



Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение със специалист е валидно до 30 календарни дни от издаването му. С това направление Вие имате право на вторични прегледи, при необходимост и по преценка на лекаря специалист. Той определя колко вторични прегледа да извърши, като броят на прегледите се определя в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение. Когато не са изминали 30 дни от първичния преглед, не е необходимо да вземете ново направление от личния лекар, предаде НЗОК.



Тъй като броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите въз основа на определени критерии, изпълнителите на медицинска помощ разполагат с точно определен брой медицински направления за прегледи и изследвания за всяко тримесечие, които следва да разходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. Това ограничение се налага от факта, че НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на НЗОК, приет от Народното събрание. В случай на необходимост от още направления, лекарят може да подаде заявление до РЗОК за отпускане на допълнителни, към вече определените му за тримесечието.