ЗАРЕЖДАНЕ...
Има ли опасност България да тръгне по "гръцки или румънски сценарий" с първия си държавен бюджет в евро през 2026 г.?
©
Въпреки че сценарий, подобен на Виденовата зима, е невъзможен поради валутния борд, Янков предупреди, че държавата върви по опасен път. "Държавата се движи в силна траектория на задлъжняване, защото приходите не покриват разходите. А разходите са основно в социалната сфера - за заплати на държавни служители“, заяви той.
Според анонсираните намерения на управляващите в следващия бюджет се предвиждат 1 милиард лева повече за пенсии и 1,2-1,3 милиарда лева повече за заплати. Проблемът, според експертите, е, че тези увеличения не са обвързани с ефективността на публичния сектор, а създават инфлационен натиск.
"Ако продължим със същата политика на харчене на пари, които вземаме назаем за текущи разходи, несъмнено ни очаква румънският или гръцкият сценарий“, категоричен бе Добрин Иванов. Той настоя за "непопулярни структурни реформи“, които се отлагат с години, и даде конкретен пример с разходите в съдебната власт: "Средното възнаграждение за 2025 г. е над 10 000 лева, което е почти три пъти и половина над средната заплата за страната“.
Иванов разкри и порочната практика в някои администрации, където незаетите щатни бройки достигат 20-25%, а парите от тях се използват за бонуси. Затова от асоциацията предлагат замразяване на общите разходи за работни заплати в държавната администрация на нивата от 2025 г., като се направи функционален анализ кои структури са с раздут щат и дублиращи функции.
Според Никола Янков, първата стъпка е да се спре автоматичният механизъм, който обвързва заплатите в държавния сектор със средната работна заплата. Втората ключова реформа е пенсиите, базирани на осигурителен принос, да се разделят от социалните плащания. "Ако получавате 1000 лева, вие не знаете каква част са пенсията ви и каква част са подаръци, надбавки, политически подкупи“, коментира той.
По-умерен в прогнозите си беше макроикономистът Васил Караиванов. Той припомни, че настоящият бюджет е приет на базата на четиригодишна прогноза, одобрена от европейските партньори за влизането на страната в еврозоната. "От тази прогноза беше прогнозирано, че приходите ще изостават и ще наваксат след две-три години“, обясни той.
Още по темата
/
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест пада върху 1,67 млн. души
20.10
БСП–ОЛ, КНСБ и КТ "Подкрепа": Приемане на държавния бюджет за 2026 г. е от ключово значение предвид въвеждането на еврото
16.10
Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, изпаднали в определена ситуация
13.10
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11.10
Ще се увеличи ли плоският данък: Малцина помнят, че преди 10–те процента, удръжките стигаха до 50% от дохода
10.10
Ножаров за средната заплата: Взимат се 50% от възнагражденията на хора, които работят при вредни условия
10.10
Държавата с нов дълг
09.10
Още от категорията
/
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
10:09
България е в челните позиции по производство на подправката, наречена "червено злато". 1 грам струва над 30 лева
26.10
Проблем: Купили сме си Биткойн от криптокомпания, която е регистрирана незаконно в НАП. Трябва ли да я върнем и дължим ли данъци?
24.10
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
24.10
До края на септември през летищата в Бургас и Варна са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година
24.10
Търговецът няма право да отстранява етикета или да променя информацията, дадена от производителя или вносителя
24.10
НАП с напомняне
24.10
Експерт за "такса водомер": Ако сметката за вода в момента е 100 лв., при новия модел 20 лв. биха били постоянна част, а останалите 80 лв. – според реалното потребление
24.10
Строител за цената на имотите: Около 30-40% от стойността е за земята, която не винаги е собственост на строителя
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
22:47 / 26.10.2025
Министър Иванов: БСП ще напусне управленската коалиция, ако се на...
21:11 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.