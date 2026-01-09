Има ли необосновано покачване на цените?
© NOVA
На територията на страната са проверени над 80 паркинга. В 15 от тях са установени до 50% увеличение на цените. В един от тях дори е над 50%.
На този етап от КЗП са издадени над 80 наказателни постановления за нарушения. Те са в минималния размер, тъй като са първи нарушения на търговците. При повторни – санкциите са по-високи.
Лакова посочи, че проверките ще продължат до 8 август тази година, а ако се налага - и след това.
Поскъпването е обосновано, ако има обективни икономически фактори - ръст на цената на тока, скок на наемната цена и други. Повечето от търговците обаче не са предоставили доказателства за обоснован ръст.
Анна Митова от НАП обясни, че проверките са между 300 и 400 на ден и засягат всякакви обекти в ефира на NOVA. Наказателните постановления, връчени от НАП, са в размер на почти 200 хиляди лева.
Проверките в зимните курорти са регулярни, допълни тя, а тази година са започнали в четвъртък. На този етап не могат да бъдат посочени още резултати, но акцент в работата ще бъде и спазването на законодателството, свързано с приемането на еврото и необоснован ръст на цените. Митова допълни, че наличностите в касите на търговците в евро вече са все по-големи.
Лакова обясни, че са започнали проверки и в училищните столове. На този етап са проверени 15 на територията на цялата страна. При пет от тях има необосновано повишение на цените, три са обявили, че ще върнат старите цени и ще възстановят парите на родителите.
Още по темата
/
Родители се възмутиха
08.01
Още от категорията
/
Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
07.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Lidl с ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
06.01
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
06.01
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
06.01
Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.