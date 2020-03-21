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|Èìà íîâè çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ! Áîëíèòå ñòàíàõà 163
Íàé-ìíîãî çàáîëåëèòå èìà â Ñîôèÿ, òàì ñëó÷àèòå ñà 103. Ñðåäíàòà âúçðàñò íà çàáîëåëèòå å 75 ã. Â ìîìåíòà îáà÷å èìà ãîëÿìà ãðóïà íà âúçðàñò 20-50 ã., êîèòî ñà ñúñ ñåðèîçíà ñèìïòîìàòèêà.
"Êàòåãîðè÷íî îòðè÷àì, ÷å âèðóñúò íå ïîðàçÿâà ìëàäè õîðà. Êàçâàì ãî çàðàäè ìëàäèòå õîðà, êîèòî ïðåíåáðåãâàò ìåðêèòå. Òîâà å ïúëíî áåçîáðàçèå!", êàçà ãåíåðàëúò.
Íå èñêàì äà ñòðÿñêàì, íî âè íàïîìíÿì, ÷å â Èòàëèÿ ñàìî çà â÷åðàøíèÿ äåí ñà ïî÷èíàëè 600 ÷îâåêà.
"Íå ìîãà äà ïðîãíîçèðàì êîãà ùå ïèêà, íî ñïàçâàéòå ðàçïîðåäáèòå."
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Êîìåíòàðè (22)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Íåâèæäàíà ñïåêóëàöèÿ ñ öåíèòå íà ìàñêèòå! Áåçóìíà öåíà â áúëãàðñê...
15:50 / 21.03.2020
Äúùåðÿòà íà ìèòè÷íèÿ Ôàòèê å â ñèëåí øîê-äàëà å ïîëîæèòåëíà ïðîáà...
15:34 / 21.03.2020
Lidl è Kàufland äàðÿâàò 300 000 ëåâà çà çàêóïóâàíåòî íà 8 ðåñïèðà...
15:33 / 21.03.2020
Åòî êîè ÌÏÑ-òà ùå ïðåìèíàâàò ïðåç ïðîïóñêàòåëíèòå ïóíêòîâå
13:51 / 21.03.2020
ÌÂðÍ ñ àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà ïúòóâàùèòå îò è êúì äðóãè äúðæàâè
13:34 / 21.03.2020
Ìåðêèòå â ìîìåíòà ñà ãðåøêà, ñëåä ãðåøêà, ñëåä ãðåøêà!
11:35 / 21.03.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áåçïðåöåäåíòíè ìåðêè âëèçàò â ñèëà â öÿëàòà ñòðàíà îò ïîëóíîù!
16:49 / 20.03.2020
Äîáðè íîâèíè çà êàðíîáàòëèéêàòà, çàðàçåíà ñ êîðîíàâèðóñ!
12:27 / 20.03.2020
Ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ, ïî÷èíà âúçðàñòíàòà æåíà!
08:09 / 19.03.2020
Âòîðè çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî! Áðîÿò èì â ñòðàíàòà âå÷å å 112
08:18 / 20.03.2020
Ìóòàô÷èéñêè: Ïðåõâúðëèì ëè 100 çàðàçåíè, ïðîìåíÿìå ìåðêèòå!
12:54 / 19.03.2020
Ñóïåðâàæíî ñúîáùåíèå îò "Êàóôëàíä", çà äà ñå èçáåãíå çàðàçàòà!
14:45 / 20.03.2020
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