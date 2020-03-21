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Èìà íîâè çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ! Áîëíèòå ñòàíàõà 163
Àâòîð: Ñèëâèÿ Ñòàíåâà 17:18 / 21.03.2020Êîìåíòàðè (22)717
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Èëþñòðàòèâíà ñíèìêà
18 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ. Òîâà ñòàíà ÿñíî òîêó-ùî íà ðåäîâíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà  ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè. Òàêà ðàçáîëåëèòå ñå ñòàâàò îáùî 163, êàòî îò òÿõ òðèìà âå÷å ïî÷èíàõà è òðèìà ñà èçëåêóâàíå. 

Íàé-ìíîãî çàáîëåëèòå èìà â Ñîôèÿ, òàì ñëó÷àèòå ñà 103. Ñðåäíàòà âúçðàñò íà çàáîëåëèòå å 75 ã. Â ìîìåíòà îáà÷å èìà ãîëÿìà ãðóïà íà âúçðàñò 20-50 ã., êîèòî ñà ñúñ ñåðèîçíà ñèìïòîìàòèêà.

"Êàòåãîðè÷íî îòðè÷àì, ÷å âèðóñúò íå ïîðàçÿâà ìëàäè õîðà. Êàçâàì ãî çàðàäè ìëàäèòå õîðà, êîèòî ïðåíåáðåãâàò ìåðêèòå. Òîâà å ïúëíî áåçîáðàçèå!", êàçà ãåíåðàëúò.

Íå èñêàì äà ñòðÿñêàì, íî âè íàïîìíÿì, ÷å â Èòàëèÿ ñàìî çà â÷åðàøíèÿ äåí ñà ïî÷èíàëè 600 ÷îâåêà.

"Íå ìîãà äà ïðîãíîçèðàì êîãà ùå ïèêà, íî ñïàçâàéòå ðàçïîðåäáèòå."



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 828
21.03.2020 ÌÁÀË "Áóðãàñìåä“ ïðîäúëæàâà ïðèåìà íà ïàöèåíòè âúïðåêè ñëó÷àÿ íà
êîðîíàâèðóñ
21.03.2020 Ìëàäåí Ìàðèíîâ: 7 000 äóøè ñà ïîä êàðàíòèíà â ñòðàíàòà
21.03.2020 Íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ! 85 äóøè â Äîì "Ìàéêà è äåòå" ñà ïîä êàðàíòèíà!
21.03.2020 Ïîñòàâèõà ïîëèöàè ïîä êàðàíòèíà
21.03.2020 Êîé òðÿáâà äà íîñè ìàñêà è ïðåäïàçâàò ëè òå îò êîðîíàâèðóñ?
21.03.2020 Âàæíî! Òîâà å äåêëàðàöèÿòà çà ïðåìèíàâàíå ïðåç ÊÏÏ
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/138 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íåõàéíè õîðà ïðîäúëæàâàò äà ñè ñå ðàçõîæäàò íàâúí áåç ìàñêè ! Òðÿáâà äà ñå ðàçáîëåÿò,çà äà ñïðàò ëè???
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Íå íå, íÿìà íèùî ñè÷êî å òî÷íî, õîäè íà âîëÿ ðúñè íàðåä âèðóñ÷å ïà ìîæå è ïî ëåêèíêî äà òè ìèíå... Àéäå ñåãà â äîì ìàéêà è äåòå êàðàíòèíà... ×åñòèòî, äíåñ Áóðãàñ âîäè êëàñàöèÿòà
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È ïîâå÷å ùå ñòàíàò... çàðàäè áåçîòãîâîðíîòî îòíîøåíèå íà íÿêîè èíäèâèäè!
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À â Áóðãàñ õàðàòà ðåøèõà äà ñå ðàçõîäÿò â õóáàâîòî âðåìå
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Íå áå, Ãàíüî å íåïîáåäèì è áåçñìúðòåí... Íà Ãàíüî íÿìà äà ñå ñëó÷è, òî ñòàâà òàì äàëå÷å òóêà íÿìà... Ãàíüî ùå ñå ñòðåñíå êàòî óìðå íÿêîé íåãîâ áëèçúê êîéòî å áèë çàðàçåí îò Ãàíüî äîêàòî ñå å ðàçõîæäàë ùîò âðåìåòî å ÿêî.... ðŸ˜‰
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Ðóñèÿ è ÊÈÒÀÉ ñúçäàäå âàêñèíè ïðîòèâ êîðîíàâèðóñ 6 Âèäà , ÈÌÀ È ÒÅ×ÍÎ , ÒÀÁËÅÒÊÈ , ÝÀ ÂÑÈ×ÊÈ ÂÚÝÐÀÑÒÎÂÈ ÃÐÓÏÈ , , ,
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Áîëíè õîðà èìà ìíîãî ïîâå÷å îò äðóãè âèðóñè è çàáîëÿâàíèÿ .Ïî÷èíåòå ñè ìàëêî,íÿìàòå äîñòàòú÷íî ïóêàíêè çà ôèëìèòå â êîéòî âëèçàòå.
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Çà âñè÷êî ñà âèíîâè áåçîòãîâîðíèòå áåçìîçúùíè áåçñúâåñòíè Áúëãàðè è ìàíãàëèòå êîèòî íå îñúçíàâàò ùå áîëåñòà êîðàíîâèðóñ å ñòðàøíî õîäÿò ïî óëèöèòå íà ãðàäîâåòå áåç äà îñúçíàâàò ñ ìàëîóìíèòå ñè ãëàâè ùå òàêà îòíåìàò æèâîòà íà äðóã ÷îâåê.Çàðàäè õîðàòà ñ ïðàçíèòå ãëàâè ñòðàäàìå íèå íîðìàëíèòå áúëãàðè
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íà íÿêîè äåáèëè îùå èì å çàáàâíî :)
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Íåâèæäàíà ñïåêóëàöèÿ ñ öåíèòå íà ìàñêèòå! Áåçóìíà öåíà â áúëãàðñê...
15:50 / 21.03.2020
Äúùåðÿòà íà ìèòè÷íèÿ Ôàòèê å â ñèëåí øîê-äàëà å ïîëîæèòåëíà ïðîáà...
15:34 / 21.03.2020
Lidl è Kàufland äàðÿâàò 300 000 ëåâà çà çàêóïóâàíåòî íà 8 ðåñïèðà...
15:33 / 21.03.2020
Åòî êîè ÌÏÑ-òà ùå ïðåìèíàâàò ïðåç ïðîïóñêàòåëíèòå ïóíêòîâå
13:51 / 21.03.2020
ÌÂðÍ ñ àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà ïúòóâàùèòå îò è êúì äðóãè äúðæàâè
13:34 / 21.03.2020
Ìåðêèòå â ìîìåíòà ñà ãðåøêà, ñëåä ãðåøêà, ñëåä ãðåøêà!
11:35 / 21.03.2020

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Áåçïðåöåäåíòíè ìåðêè âëèçàò â ñèëà â öÿëàòà ñòðàíà îò ïîëóíîù!
16:49 / 20.03.2020
Äîáðè íîâèíè çà êàðíîáàòëèéêàòà, çàðàçåíà ñ êîðîíàâèðóñ!
12:27 / 20.03.2020
Ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ, ïî÷èíà âúçðàñòíàòà æåíà!
08:09 / 19.03.2020
Âòîðè çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî! Áðîÿò èì â ñòðàíàòà âå÷å å 112
08:18 / 20.03.2020
Êìåòúò Íèêîëîâ ñëåä íîâèíàòà çà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî: Çàñèëâàìå ìåðêèòå! Èçîëèðàéòå ñå!
10:13 / 19.03.2020
Ìóòàô÷èéñêè: Ïðåõâúðëèì ëè 100 çàðàçåíè, ïðîìåíÿìå ìåðêèòå!
12:54 / 19.03.2020
Ñóïåðâàæíî ñúîáùåíèå îò "Êàóôëàíä", çà äà ñå èçáåãíå çàðàçàòà!
14:45 / 20.03.2020
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