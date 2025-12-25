Зимната обстановка на прохода "Шипка“ остава усложнена, но контролирана. Снеговалежът продължава повече от 30 часа. Движението на моторни превозни средства се осъществява нормално. Към момента няма въведени допълнителни ограничения, пише БНТ.Екипи на пътноподдържащата фирма работят в непрекъснат 24-часов режим. Няколко снегопочистващи машини обработват трасето, като пътното платно е почистено до асфалт и опесъчено. Заради трайно ниските температури на отделни участъци от прохода съществува реална опасност от образуване на т.нар. "черен лед“.Отговорните институции призовават водачите да шофират с повишено внимание.