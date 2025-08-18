Новини
Има пострадал при сблъсъка на АМ "Тракия" между четири тира и една кола
Автор: Диана Бикова 10:02
© Фейсбук
Един човек е леко пострадал при верижната катастрофа с 4 товарни и 1 лек автомобил, която стана на магистрала "Тракия" край Пловдив. Раненият е откаран в болница, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на ОД на МВР - Пловдив.

Инцидентът е станал около 7,30 ч. сутринта на 123 км в посока Бургас. Движението се осъществява в лявата лента. Заради намалената пропускливост се е образувала огромна тапа. 

На мястото има полицейски екипи. Причина за верижната катастрофа е неспазена дистанция.




