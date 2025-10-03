Има промени в графика за движение на някои влакове

© Има промени в разписанията на някои влакове заради повреди в контактната мрежа, вследствие на паднали дървета.



Нарушение в графика на влаковете има между гарите Разград и Самуил и между гарите Димово и Орешец.



Два пътнически влака с номера 70221 и 70220, по направление Враца - Мездра и Мездра – Враца се отменят. Пътниците ще се пренасочват към следващи влакове по това направление.



Крайградски пътнически влак с номер 20211 по направление София - Мездра се отменя заради повреда на електрическа мотриса.