|Има промени в графика за движение на някои влакове
Нарушение в графика на влаковете има между гарите Разград и Самуил и между гарите Димово и Орешец.
Два пътнически влака с номера 70221 и 70220, по направление Враца - Мездра и Мездра – Враца се отменят. Пътниците ще се пренасочват към следващи влакове по това направление.
Крайградски пътнически влак с номер 20211 по направление София - Мездра се отменя заради повреда на електрическа мотриса.
