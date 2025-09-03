Има задържан за дерайлиралия трамвай, задвижил го е, без да влезе вътре

© Bulfoto Вече има обвиняем и задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата.



"Касае се за млад мъж, който е осъждан за кражба и в момента е в изпитателен срок", заяви заместник градският прокурор на София Вихър Михайлов.



Има записи от видеокамери, предстоят анализи. След експертизата към момента е ясно, че се виждат две лица около мотрисата, няма влизане вътре, а манипулацията се извършва от единия мъж през страничен прозорец и това довежда до задвижване на трамвая.