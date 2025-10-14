ЗАРЕЖДАНЕ...
Има задържани за корупционна схема при акция в "Пътна полиция"
В момента вървят лични обиски и изземвания, съобщи bTV.
До акцията се стига след вътрешна разработка на ОДМВР-Хасково от няколко месеца. Става въпрос за корупционна схема за регистрация на МПС.
През лятото шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков, който след това подаде оставката заради убийството на Магдалена.
