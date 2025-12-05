Категорично имаме почва за ресторанти "Мишлен“ в България, защото имаме талантливи готвачи, които са работили в чужбина, имаме и качествени продукти с характер. Това, което малко ни забавя, е туристическият поток. "Мишлен“ влиза там, където има много международни гости. Това каза шеф Веселин Юнаков в предаванетоСпоред него България има потенциала да се превърне в кулинарна дестинация с ресторанти "Мишлен“. "Засега сме непознато място в света, но всичко хубаво предстои, защото останалите европейски държави смятам, че са изчерпани в това отношение. Хората са любопитни и любознателни и искат да посещават интересни дестинации. Аз смятам, че имаме много голям потенциал за това. Това, което отличава българските шеф готвачи, е амбицията, мотивацията, това, че не са изчерпани“, обясни шеф Юнаков.Ресторантите със звезда "Мишлен“ са длъжни да поддържат много високо ниво и да работят с висококачествени и скъпи продукти. "Всички продукти трябва да произхождат от съответния регион. Мен точно това много ме впечатлява – че българските готвачи се съобразяват с нашите продукти и нашата кулинарна история. Имаме много добри манатарки, трюфел, най-вкусните домати в света са при нас, киселото ни мляко, сирената, кашкавалите. Имаме много интересни продукти, които могат да се пречупят през призмата на готвача, а тук имаме много талантливи готвачи. Смятам, че имаме с какво да впечатлим туристите и оценителите. Темата за звездите "Мишлен“ често звучи като нещо далечно и голямо, а истината е, че "Мишлен“ награждава вкуса, техника, чистата работа и постоянството в това, което правиш. Не е важно дали ресторантът е луксозен, а какво се случва в чинията“, допълни гостът.За да дойдат оценители от "Мишлен“ в България, обаче, Министерство на туризма трябва да заплати определена такса. "Таксата е много малка, тъй като ние сме 6-милионна държава. По неофициална информация за България е предложена еднократна такса от 250 хиляди евро – скромна, на фона на потенциала ни, но за съжаление все още непосилна за реализиране, така че в следващите години вероятно няма да видим звезда до името на български ресторант“, смята шеф Юнаков.Кулинарната сцена на Балканите и Източното Средиземноморие е изключително богата и разнообразна, но "Мишлен“ разпределя своите звезди все още доста предпазливо, отбеляза гостът. "В Гърция например – една от най-вкусните дестинации в Европа, в момента има само един ресторант с две звезди, 11 – с една звезда и 19, които са препоръчани от пътеводителя. Румъния засега остава извън вниманието на "Мишлен“, без нито една звезда или препоръка. В Сърбия има 20 препоръчани ресторанта, но нито една звезда. Турското министерство на туризма е предприело стратегическо ход и страната заплаща сериозна сума на организацията, за да я включи официално в пътеводителя – говори се за милиони евро, като таксата се определя според населението, инфраструктурата и редица други фактори. Това е стандартна практика за всички държави, които искат да влязат на картата на "Мишлен“, обясни шеф Веселин Юнаков.Самата организация прави селекция на ресторантите, които според нея имат потенциала да получат положителна оценка или звезда. "Всичко се случва тайно. Те си правят проучвания, има начини, по които до тях достига информация за това кои са ресторантите, които могат да бъдат оценени. Всеки ресторант със звезда "Мишлен“ има индивидуалност и работи с най-качествените продукти. В някои случаи оценителите държат самият собственик на заведението да произвежда част от продуктите, които се влагат в храната. Над 90 са изискванията, които трябва да се покрият, за да може ресторантът да има първо препоръка и след това звезда. Понякога организацията дава звезда от първия път. Познавам един ресторант в Истанбул, който получи две звезди "Мишлен“ от първия път, което е прецедент“, разказа шеф Юнаков.