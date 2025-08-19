ЗАРЕЖДАНЕ...
|Имат ли отново китайците интерес към наш завод?
Според анализирани от медията документи, адресът съвпада с централата и производствените мощности на румънския производител на осветителни системи Elba, който доставя компоненти за автомобилната индустрия. Основната дейност на местното дружество е "производство на електрическо осветително оборудване", а управлението е поверено на китайски гражданин.
Ходът е ясен сигнал за прехода на GWM в Европа от продажби на превозни средства към местно производство на компоненти. Предприятието в Тимишоара става част от глобалната Mind Group, която произвежда автомобилни компоненти като осветление и модули за управление на светлините, системи за управление на температурата, електрически задвижващи и контролни системи.
Част от портфолиото й са и интелигентни системи за шофиране и потребителски интерфейс.
Ключова цел на румънското дъщерно дружество е сътрудничеството с Elba, утвърден доставчик на осветителни системи за автомобилния сектор, който вече работи с клиенти като Stellantis, Renault и VW Group. По-рано тази година двете компании подписаха споразумение за сътрудничество, описано като "първата стъпка в развитието на бизнес отношенията между GWM и Elba".
Ще има ли европейска фабрика? Пак?
През последните години GWM непрекъснато намеква за подновените си амбиции за европейска фабрика. През 2023 г. Сянджунг Менг, президент на групата за европейски операции, заяви, че компанията проучва как други китайски производители са навлезли в Европа и обмисля възможни производствени площадки.
Въпреки че GWM оттогава откри първия си завод в чужбина в Тайланд, напредъкът в Европа е ограничен: продажбите на двете й марки, ORA и WEY, възлизат на малко над 2000 автомобила тази година.
Миналата година компанията направи сериозни промени и в европейската си структура, като затвори координационния си център в Мюнхен и съкрати 100 работни места. Управлението на външните пазари пък беше прехвърлено към Great Wall International Trade Company Limited.
По това време GWM подчерта, че "Европа остава приоритетен пазар" и потвърди, че бъдещите дейности, от изграждането на дилърски мрежи до проучването на възможности за местно производство, ще продължат в рамките на новата структура.
Българската следа
Припомняме, че GWM вече има производствен опит в региона - през 2012 година бе открит заводът на "Литекс Моторс" в село Баховица край Ловеч, България, който произвеждаше модели на китайската компания. До 2015 г. от базата излизаха около 5000 автомобила годишно, като целта беше 8000. но през 2017 г. предприятието влезе в процедура по несъстоятелност.
В интервю за Money.bg от средата на юни автомобилният експерт Константин Томов посочи, че съществува възможност заводът в Баховица да бъде отново отворен и да сглобява електромобили за европейския пазар. Той разкри, че преговорите с китайската компания продължават, като вече е получено потвърждение от президента на GWM за интерес към международните пазари.
