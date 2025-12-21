Празниците чукат на вратата и мнозина от нас ще предпочетат да ги посрещнат далеч от дома. Говорим за пътуване със самолет. Резервирали сме отдавна, за да ни е изгодно. С нетърпение чакаме заминаването, планирали сме всичко – от излитането, до кацането, настаняването в хотела и пълен запас с интересни приключения. От опит знаем, обаче, че понякога съдбата е "кучка". Нищо не се случва така, като сме го подредили в главата си. Едно невероятно пътуване за празниците е възможно да се превърне в невъобразим кошмар.Не изпадайте в жлъч и паника,ще ви изясни вашите права при закъснение на полета, благодарение на експертите отАко полетът закъснява от летището на тръгване, имате право на помощ или възстановяване на платената цена, в зависимост от разстоянието на полета и продължителността на закъснението. Ако полетът закъснява с повече от 3 часа при пристигане, вие може да имате право и на допълнително парично обезщетение, обясняват от ЕПЦ.Не при всяко забавяне имате право да отправите претенция към авиокомпанията. Законодателството изрично определя случаите, когато може да се търси помощ и съдействие /виж галерията/. Обезщетенията, стига да потърсите правата си, стигат до 600 евро на човек.Ако сте пристигнали в крайната си дестинация със закъснение от повече от, имате право на допълнително парично обезщетение, освен ако закъснението се дължи на извънредни обстоятелства.Ако полетът ви закъснява с повече от 5 часа, авиокомпанията трябва да ви даде възможност да се откажете да пътувате и да ви възстанови парите, платени за билета. Връщането на сумата трябва да стане в рамките на 7 дни от датата, на която е трябвало да се проведе пътуването. Важно е да подадете сигнал и да имате доказателства. Пазете всичко- от билета, до бележката за сандвич и кафе на терминала. Направете дори снимка на таблото, което казва, че вашият полет закъснява или се отменя.Дори полетът да е отменен заради извънредни обстоятелства, авиокомпанията трябва да ви осигури грижи. Тя обаче не е длъжна да ви изплати обезщетение.За извънредни обстоятелства се считат тези, които са извън контрола на авиокомпанията и които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки. В тази група спадат най-вече:– Лоши природни условия (буря, обилен снеговалеж например)– Рискове, свързани със сигурността на пътниците (заплахи, атентати)– Политическа нестабилностМоже сами да проверите вашите права при закъснял полет с помощта на калкулатора за полети на ЕПЦ. Проверката може да се направи много лесно и бързо, като е достатъчно само да се въведат началната и крайната точка за вашето пътуване на английски език. Информацията в калкулатора за полети е на български език.