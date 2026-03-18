Имотен експерт: Имотният пазар в България се успокоява
©
Пазарът на недвижими имоти в България започва да показва признаци на стабилизиране след силния ръст през 2024 и 2025 г., като се наблюдава забавяне в броя на сделките и по-нисък темп на поскъпване. Въпреки това липсват категорични сигнали за свръхпредлагане, дори в София, където се отчита известно увеличение на офертите.
Това коментира имотният експерт Добромир Ганев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Според него забавянето на пазара е било очаквано още преди началото на 2026 г. Въпреки че предлагането в София се е увеличило с около 10%, това не е достатъчно, за да се говори за свръхпредлагане, особено на фона на спад в новото строителство с между 25% и 30% в столицата и във Варна.
"Не бих казал, че има свръхпредлагане, даже се притеснявам от това, че предлагането не е достатъчно на търсенето“, посочва Ганев.
След период на двуцифрени увеличения на цените, пазарът постепенно преминава към по-умерен растеж. Вече се отчита спад в темпа на поскъпване до едноцифрени стойности, което според експерта е по-здравословна тенденция.
"От 2022 г. насам имахме двуцифрен ръст почти всяко тримесечие. Надявам се да преминем към ръстове до 5%, което ще облекчи натиска върху купувачите“, допълва той.
Основен проблем остава разминаването между доходите и цените на жилищата. Данни на Национален статистически институт показват, че през 2024 г. за първи път цените на имотите изпреварват значително ръста на възнагражденията — тенденция, която продължава и през 2025 г.
Ръстът на цените през последните години е довел до промяна в поведението на купувачите. Те вече са по-взискателни и обръщат повече внимание на качеството на имотите, локацията и инфраструктурата. Паническите покупки, характерни за предходния период, постепенно намаляват.
"Ще видим по-логичен и по-спокоен пазар, на който решенията се вземат по-обмислено“, смята Ганев.
Според експерта по-голямата активност на инвеститорите, включително на вторичния пазар и сред строителните предприемачи, може да допринесе за балансиране на пазара.
"Надявам се инвеститорите да бъдат по-консервативни в очакванията си за печалба и да предложат повече имоти, което ще помогне за стабилизиране на пазара“, заключава той.
Още от категорията
/
Калин Стоянов: "Г-н Бях точен с парите" - Демерджиев разказа най-краткия виц за коалицията на Радев
11:45
Божидар Божанов: Разчитам на преференциите, на предните избори мисля, че имам дори повече от Борисов
10:34
Рая Назарян: Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет
09:26
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата продължат да растат
17.03
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач на листите на ПП-ДБ в две области!
17.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Milen B
преди 3 ч. и 57 мин.
Глупости на търкалета!!! Търсенето намаля жестоко, 3 месеца 2 продажби на познати...
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.