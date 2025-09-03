Инцидентите днес нямат край

© БГНЕС Илюстративна снимка Линейка, полиция, пожарна, включени светлини, затруднено движение. Пътен инцидент е станал на входа на Момчилград, съобщава 24rodopi.com, позовавайки се на очевидци.



Водач на лек автомобил "Мерцедес“ е блъснал крава на пътното платно. Всички екипи са на място. Няма данни за пострадали. Леката кола е с включени аварийни светлини.



"Трупът на животното бе встрани от пътя", споделиха очевидци.