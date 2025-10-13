ЗАРЕЖДАНЕ...
Инцидентът на жп гара у нас: Машинистите на влака са с положителна проба за наркотици
Сигнал за инцидента е подаден на 12 октомври в 6:20 ч. от дежурен диспечер на жп гара Мездра, който съобщил за прегазено лице в района на гарата. Прегазеното лице е 49-годишен мъж от Мездра, бил е част от персонала на влакова композиция.
При навлизане на влака в района на гарата, мъжът опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла, и попаднал под колоосите на вагона. Мъжът е починал в линейка на път за болницата в Мездра.
Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркотични вещества. Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият машинист е с положителна проба за метамфетамин.
Образувано е досъдебно производство по чл. 343 ал. 1, б."в“, вр. чл. 342 ал. 1 от НК.
