По думите му трасето е дълго 3 350 метра и се охранява от 60 човека. В 10:20 ч. се е провело загряване, като зад състезателните автомобили се е движел отговорникът по сигурността Красимир Кръстев. "На мястото на инцидента, в 10:20 ч. нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и надпис "Забранено на публика“, каза още той.



И добави, че автомобил №14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 мин. "В 11:08 ч. получихме сигнал за кола, която е катастрофирала и има пострадала публика. Аз веднага разпоредих червен флаг /спиране на трасето за движение/, след което разпоредих линейката от Т-образното кръстовище да тръгне", обясни Славов.



В 11:12 ч. организаторите са позвънили на телефон 112. "Започнахме да изваждаме хората, които са в долната част на пътя, имаше 3ма по-тежко пострадали, другите по-леко пострадали бяха обработени от медицинските екипи и бяха в контактно състояние след инцидента.



Три линейки са били повикани. Две от тях са пристигнали в 11:25 ч., третата - в 11:27 ч.



"Към момента на инцидента всички пострадали са били контактни и са разговаряли. Те са застанали зад мантинелата, на около 10-15 м. има пост с маршал и след края на мантинелата /около 35 м разстояние/ има полицай и маршал, които охраняват тази зона. Навярно пострадалите са навлезли през гората, през дерето", заяви той.



Славов коментира, че пилотът е в добро състояние. Той се бил изплашил много след инцидента и по думите му колата не е спряла навреме.



