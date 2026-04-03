През януари 2026 г. е регистрирано намаление с 8.6% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2025 година. Това сочат данните на НСИ, цитирани от ФОКУС.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 23.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.6%, и в преработващата промишленост - с 5.3%.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 4.0% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2025 година. През януари 2026 г. в сравнение със същия месец на 2025 г. е регистрирано увеличение с 6.6% при продукцията от строителство на сгради, с 2.9% при специализираните строителни дейности и с 1.8% при строителството на съоръжения.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 33 471.1 млн. евро по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат по 5 216 евро от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.681805 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 38 925 млн. долара и съответно на 6 066 долара на човек от населението.

Индивидуално потребление

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2026 г. намалява с 0.8 пункта в сравнение с октомври 2025 г., което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население. Общата оценка за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца остава без съществена промяна спрямо предходното наблюдение.

Оборотът в търговията на дребно през януари 2026 г. нараства с 4.2% спрямо януари 2025 г., показват календарно изгладените данни. В сравнение със същия месец на 2025 г. увеличение на оборота е регистрирано при "Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 8.3%, докато при "Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ се наблюдава намаление - с 1.5%. Подгрупа "Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ запазва нивото си от предходния месец.

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2025 г. са изразходвани 71.8% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 8.7% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2024 година (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 23.3%. Показателят се увеличава с 12.4% в реално изражение спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни.

През януари 2026 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността е 74.6%, което е с 0.8 пункта под нивото от октомври 2025 г. по данни от бизнес анкетите на НСИ.

Международни трансакции

През март 2026 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина нараства със 7.2 пункта в сравнение с февруари 2026 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

За януари 2026 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 729.4 млн. евро (0.6% от БВП) при отрицателно салдо от 29.3 млн. евро (0.03% от БВП) за януари 2025 година.

Търговското салдо за януари 2026 г. е отрицателно в размер на 879.4 млн. евро (0.7% от БВП) при дефицит от 869.2 млн. евро (0.7% от БВП) за януари 2025 година.

Износът на стоки е 3 336.1 млн. евро (2.7% от БВП) за януари 2026 г., като нараства със 17.2 млн. евро (0.5%) в сравнение с този за януари 2025 г. (3 319 млн. евро, 2.9% от БВП). Износът за януари 2025 г. нараства на годишна база с 2%.

Вносът на стоки за януари 2026 г. е 4 215.5 млн. евро (3.4% от БВП), като нараства с 27.3 млн. евро (0.7%) спрямо януари 2025 г. (4 188.2 млн. евро, 3.6% от БВП). Вносът за януари 2025 г. нараства на годишна база с 12.3%.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2026 г. нарастват с 14.4 млн. евро, при увеличение със 100.1 млн. евро за януари 2025 година.

Салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 245.4 млн. евро (0.2% от БВП) при отрицателно салдо от 147.6 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2025 година.

Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 259.8 млн. евро за януари 2026 г., при повишение с 247.6 млн. евро за януари 2025 година.

Цени

През февруари 2026 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.4% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 3.3%. През февруари 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: "Информация и комуникация“ (1.3%), "Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (1.0%), "Услуги на ресторанти и хотели“ (0.8%) и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0.7%). Намаление е регистрирано в групите: "Облекло и обувки“ (-1.9%) и "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.9%).

През четвъртото тримесечие на 2025 г. индексът на цените на жилищата нараства с 12.6% в сравнение със същото тримесечие на 2024 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2026 г. се увеличава с 9.1% в сравнение с февруари 2025 година. Ръст на цените е отчетен в добивната промишленост - с 29.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.1%, докато в преработващата промишленост е регистрирано намаление - с 0.6%.

През март 2026 г. прогнозите на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение (по данни от бизнес анкетите на НСИ).