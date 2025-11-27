Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
©
Промени има и при депозитните банкомати. Те ще приемат вноски в лева до 10:00 ч. на 30 декември 2025 г. След това функцията временно ще бъде спряна, а в първите дни на януари 2026 г. отново ще бъде активна, но вече само за евробанкноти. До края на юни 2026 г. клиентите ще могат да внасят левови суми на каса във всички клонове с касова дейност без допълнителна такса.
Важно е при депозиране да подготвите добре банкнотите и да се уверите, че не поставяте в устройството никакви чужди предмети, които могат да възпрепятстват работата му.
Съществуващите банкови карти остават напълно валидни и няма нужда от преиздаване. ПИН кодът, номерът на картата, балансът и всички начини за използване на АТМ и ПОС терминали се запазват. От началото на 2026 г. максималната сума за еднократен депозит ще бъде до 9990 евро, като броят на банкнотите зависи от конкретния модел на банкомата. За внасяне на средства, равни или над 750 евро, ще се изисква декларация за произход на средствата. Менюто за плащане на сметки на АТМ ще бъде премахнато, но остава възможността за плащане чрез B-pay.
Банката препоръчва клиентите да следят допълнителната информация и актуализации в специалната секция "Важно за еврото“ на официалния й сайт, където редовно се публикуват новини и уточнения около процеса на преминаване към единната европейска валута.
Още по темата
/
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
25.11
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
23.11
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
20.11
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
20.11
Още от категорията
/
Собственик на два ресторанта и мандра: Всеки месец внасям 120 000 лева под формата на данъци и осигуровки
09:10
Защо климатиците се превърнаха в "задължителен уред" за съвременния дом в България: отговарят от NiceMag.bg
09:00
Наш инвеститор милиони в един от най-големите финансови скандали в Европа за последното десетилетие
26.11
България е на трето място по брой на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
23:30 / 26.11.2025
Народът се навдига? Протестиращи окупираха "Триъгълника на властт...
22:27 / 26.11.2025
Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на в...
23:28 / 26.11.2025
Омбудсманът: Майчинството през втората година трябва да е равно н...
21:41 / 26.11.2025
Левон Хампарцумян: Ставаме за смях заради разходите
21:42 / 26.11.2025
Напрежението аскалира: Гърмежи от пиратки, хвърчащи бутилки и лин...
21:39 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.