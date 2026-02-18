Иновации в земеделието на АГРА 2026
©
Българската компания "Раломекс“ представя почвообработващи машини с висока производителност, както и специализирани решения като намачкващ валяк за No-Till технология и машина за вадене на лук и чесън. Инвестициите на фирмата в модерни леярски мощности и рециклиращи инсталации са стъпка към по-екологично производство.
Сред водещите новости са сеялките Maestro с дозиращи системи AirSpeed и AirVac, които позволяват работа с висока скорост без компромис в точността, както и универсалните Horsch Pronto DC за есенни култури. В растителната защита доминират прикачните и самоходни пръскачки Leeb с автоматично водене на щангите и интелигентни системи за управление, осигуряващи минимални загуби и оптимално покритие.
В почвообработката внимание привличат дисковите брани Horsch Joker, култиваторите Terrano FX и продълбочителите Ermo Levante, създадени за работа при различни почвени условия и с по-ниски енергийни разходи. За животновъдството са показани фуражораздаващи миксери Strautmann с прецизно претегляне и хомогенно смесване.
За първи път на изложението е на високотехнологичният агродрон Vector HD580 – с голям капацитет, бързо зареждане и възможности за прецизно пръскане и разпръскване. Българската компания НИК представя новото поколение решения на XAG, както и автономния робот AgXeed, strip-till и no-till инвентари и системи за селективно третиране.
Интелигентните торачки и пръскачки на Kverneland с GPS и ISOBUS управление, навигационните технологии на FJ Dynamics и оптичните системи на EAVISION за селективно приложение на препарати ще допълнят концепцията за фермерство, основано на данни и прецизност.
Общият брой изложители тази година достига 630, а фокусът е ясен – по-висока продуктивност с по-малко ресурси чрез автономни машини, дигитално управление и устойчиви технологии. АГРА 2026 затвърждава ролята си на платформа, която показва бъдещето на модерното земеделие. Най-авангардните разработки на компаниите и научните институти ще бъдат отличени на специална церемония утре, четвъртък, от 17:30 часа в зала "Пловдив“ на Конгресния център.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Властите за случая "Петрохан": По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
12:47
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
11:37
МОН доказа тормоз: Уволниха директора и учителката, докарали до самоубийство 18-годишен ученик
17.02
Рая Назарян: КЗД наложи в обществото разбирането, че всяка форма на дискриминация е недопустима и оскърбителна проява
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.