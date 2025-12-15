Басейнова дирекция "Черноморски район“ (БДЧР) възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол, разбраДействията са във връзка с изтеглянето на танкера "Кайрос“ към Бургаския залив.Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Целта е да се проследи евентуални промени в състоянието на морските води по време на преместването на плавателния съд.Експерти са на място от сутринта днес и ще останат в района до приключване на операцията по изтегляне на танкера.Извънредният мониторинг на морските води в района, който Басейнова дирекция направи след инцидента, не установи замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества.Министерството на околната среда и водите (МОСВ) продължава да осъществява засилен контрол и наблюдение на състоянието на морските води в Черно море и ще информира своевременно обществеността при установяване на промени в показателите или при наличие на данни за замърсяване.