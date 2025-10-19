ЗАРЕЖДАНЕ...
Инструкторът на младежа, причинил катастрофата с трима загинали: Добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел
Проверката е разпоредена лично от вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.
Според информацията, курсът на младежа е започнал на 27 май и е приключил на 11 юли. Изпитът по теория е проведен на 25 август, като е издържан от първия път. На 23 септември водачът е положил успешно и практическия изпит по кормуване. Проверяващите в момента преглеждат видеозаписите от двата изпита.
Оказва се обаче, че шофьорският курс е започнал преди влизането в сила на правилото за задължителна дигитализация на обучението, което значително затруднява проверката. Цялата документация се води на хартия – без GPS проследяване, електронно отчитане на часовете и маршрути.
"Има записи само в хартиен картон, с часовете, които се полагат, но няма дигитален запис, маршрутите с GPS координати, времетраенето, което сега в момента се провежда“, обясни пред БНТ изпълнителният директор на агенцията Слав Монов.
На въпрос дали може да се установи евентуално надписване на часове, Монов уточни, че това не е възможно при стария, хартиен модел на отчитане.
"Не, няма как да се установи, имаме ги само на хартия. Затова въведохме успешно дигитализацията от 12 юли“, допълни той.
Инструкторът на младежа – Николай Киряков – също изрази изненада от случилото се:
"Аз съм му предавал часовете, всичко си мина нормално. Младо момче, умно момче, добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел. Но като видите мястото на катастрофата – скоростта според мен е била 180–200 км/ч. При такава скорост всичко отива на вятъра – знания, умения, навици.“
Инцидентът край Созопол предизвика обществен отзвук и постави въпроси относно безопасността на младите шофьори и контрола върху обучителния процес.
