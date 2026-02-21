Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево"
От края на миналия месец през граничния преход "Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград". На "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
Трафикът на граничните пунктове с Румъния е нормален. Но от вчера от 17:30 часа ферибота обслужващ линията Никопол - Т. Магуреле, преустановява плаванията, поради лошите метеорологични условия.
