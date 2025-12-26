Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Калотина"
Трафикът е нормабен на границата с Гърция, Северна Македония и Румъния.
На 25 декември oт 09.00ч фериботния кораб обслужващ линията Никопол-Т.Мъгуреле нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на МПС.
ФОКУС съветва да шофирате внимателно!
