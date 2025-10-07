Новини
Интензивните валежи в сряда се пренасят на нови места, риск от наводнения и нов сняг
Автор: Екип Burgas24.bg 20:43
©
През следващото денонощие (8 октомври) времето в Югоизточна България временно ще се поуспокои, това прогнозира Meteo Bulgaria.

Акцентът се пренася върху Северна и Североизточна България, където ще бъдат най-интензивните валежи в сряда. На североизток и по Северното Черноморие ще се развият и силни гръмотевични бури тази нощ.

Нови 50-100 л/кв.м. и то към вече наличните 80 от нощес и днес из Плевенско например. Висок е рискът от наводнения в Предбалкана и в Дунавската равнина, така че съветваме властите, а и жителите по места там да са нащрек.

Ако Ви предстои пътуване от/към планините, бъдете подготвени за усложнена пътна обстановка. Въпреки че по този циклон снежната граница е по-високо, пак ще "пада" и докъм 1200-1300 метра. В Стара планина и по Родопите ще се трупа още нова (дебела) снежна покривка и като цяло в тези масиви ще е най-много пресният сняг



Още по темата: общо новини по темата: 45
06.10.2025 Доц. Георги Костов: Елените и Царево показват, че не се учим от грешките си
06.10.2025 Дъщерята на полицая, загинал в потопа: Той беше моят Тати
06.10.2025 Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до часове
06.10.2025 Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в Елените няма Акт 16
06.10.2025 Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони
06.10.2025 Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






