Интересен кадър от протеста в София
"Един друг аспект от протеста. Остава чисто. Боклуците се събират на определени места. Пътят е чист. Защото това е нашия град и така следва да бъде. Защото този тип хора са на протеста и за такава България се борят", пише той във Фейсбук.
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да спра да идвам, докато нещата не се променят!
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
Става студено
Румен Радев: Вие сте на ход! Моят избор е ясен
22:46 / 10.12.2025
Протестни вълни заливат България и чужбина
22:43 / 10.12.2025
Асен Василев към Борисов, Пеевски, Слави и Зафиров: Идете си с ми...
22:42 / 10.12.2025
Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра...
22:35 / 10.12.2025
Протестни вълни заливат България и чужбина
22:35 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
20:55 / 10.12.2025
