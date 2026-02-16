Интересен празник е днес!
©
Презвитер Памфил живял в Кесария през IV в. Преживявал бедно и раздавал всичко на сиромасите. По време на едно от гоненията на християните св. Памфил бил изправен на съд заради вярата си. Враговете му го хвърлили в тъмница.
Същата участ сполетяла и неговия ученик Порфирий, когото първо обесили, а после изгорили на клада. След Порфирий бил посечен и св. Памфил.
Още от категорията
/
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Хиляди българи работят само пет и половина часа седмично, за да получат достъп до социални помощи в Германия
15.02
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал момченцата да са до 17-18 години
14.02
Старши експерт в Антикорупционния фонд: Едва ли в случая "Петрохан" ще се стигне до пълното разплитане на историята
14.02
Почина Никол Караджова
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.